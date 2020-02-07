Мальтийский орден хочет развивать сотрудничество с Россией по Сирии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мальтийский орден намерен развивать гуманитарное сотрудничество с Мальтийский орден намерен развивать гуманитарное сотрудничество с Россией по Сирии , сообщил посол Суверенного Мальтийского Ордена в РФ Аймоне ди Савойа Аоста на встрече с председателем Комитета СФ РФ по международным делам Константином Косачевым

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

"Мы много работаем в Сирии, и для Суверенного Мальтийского ордена это важный момент - защита христиан... Дано задание развивать это направление по защите религии. Надеюсь на сотрудничество", - отметил он.

Дипломат напомнил, что в России действуют два социальных центра ордена. "В Санкт-Петербурге есть центр со столовой для бездомных, а в Москве - социальный центр, где мы намерены развивать возможности обучения различным дисциплинам, начиная от немецкого языка и до практики ухода за стариками и больными", - сказал посол. Он пояснил, что преподавание немецкого языка финансируется Немецким орденом Мальты.

"Я надеюсь, что в моих силах будет найти финансирование и в России, чтобы развивать эти центры ещё больше", - отметил он.

Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в 1099 году крестоносцами в Иерусалиме. После захвата мусульманами Святой Земли они перебрались на Родос, а затем обосновались на Мальте. В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме.

Основным направлением деятельности мальтийских рыцарей является благотворительность, которой они занимаются в 120 странах, в том числе в "горячих точках". Программы Ордена включают, например, медицинскую помощь и социальную поддержку, в том числе пожилым людям и инвалидам, гуманитарную помощь жертвам вооруженных конфликтов и природных катаклизмов.

Суверенный Мальтийский Орден имеет дипломатические отношения с более чем 100 государствами и Евросоюзом, а также статус постоянного наблюдателя при ООН.