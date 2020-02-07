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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T15:00+0300
https://ria.ru/20200207/1564403482.html
Мальтийский орден хочет развивать сотрудничество с Россией по Сирии
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РИА Новости

Мальтийский орден хочет развивать сотрудничество с Россией по Сирии

14:59 07.02.2020 (обновлено: 15:00 07.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мальтийский орден намерен развивать гуманитарное сотрудничество с Россией по Сирии, сообщил посол Суверенного Мальтийского Ордена в РФ Аймоне ди Савойа Аоста на встрече с председателем Комитета СФ РФ по международным делам Константином Косачевым.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
"Мы много работаем в Сирии, и для Суверенного Мальтийского ордена это важный момент - защита христиан... Дано задание развивать это направление по защите религии. Надеюсь на сотрудничество", - отметил он.
Дипломат напомнил, что в России действуют два социальных центра ордена. "В Санкт-Петербурге есть центр со столовой для бездомных, а в Москве - социальный центр, где мы намерены развивать возможности обучения различным дисциплинам, начиная от немецкого языка и до практики ухода за стариками и больными", - сказал посол. Он пояснил, что преподавание немецкого языка финансируется Немецким орденом Мальты.
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"Я надеюсь, что в моих силах будет найти финансирование и в России, чтобы развивать эти центры ещё больше", - отметил он.
Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в 1099 году крестоносцами в Иерусалиме. После захвата мусульманами Святой Земли они перебрались на Родос, а затем обосновались на Мальте. В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме.
Основным направлением деятельности мальтийских рыцарей является благотворительность, которой они занимаются в 120 странах, в том числе в "горячих точках". Программы Ордена включают, например, медицинскую помощь и социальную поддержку, в том числе пожилым людям и инвалидам, гуманитарную помощь жертвам вооруженных конфликтов и природных катаклизмов.
Суверенный Мальтийский Орден имеет дипломатические отношения с более чем 100 государствами и Евросоюзом, а также статус постоянного наблюдателя при ООН.
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Война в СирииНовости - Религия и мировоззрениеМальтаКонстантин КосачевСирияООНРоссияВ мире
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