Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка, снизившего ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта — до шести процентов годовых.
По мнению миллиардера, такое снижение — это "мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью".
"Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни", — заключил он.
Дерипаска и ранее не раз критиковал ЦБ и призывал снизить ключевую ставку до четырех процентов годовых. По его мнению, без этого российская экономика "скатится в болото". Снижение же ставки, уверен миллиардер, сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль и вместе с другими мерами приведет к росту экономики.
Сегодня Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку, обновив ее минимум с марта 2014 года. Как отметил регулятор, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, поэтому не исключается и дальнейшее снижение ставки.