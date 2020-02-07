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2020-02-07T17:55+0300
https://ria.ru/20200207/1564403102.html
Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки
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РИА Новости

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

14:54 07.02.2020 (обновлено: 17:55 07.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка, снизившего ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта — до шести процентов годовых.

"Первая подножка правительству Мишустина", — написал он в Telegram-канале.

По мнению миллиардера, такое снижение — это "мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью".
"Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни", — заключил он.
Дерипаска и ранее не раз критиковал ЦБ и призывал снизить ключевую ставку до четырех процентов годовых. По его мнению, без этого российская экономика "скатится в болото". Снижение же ставки, уверен миллиардер, сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль и вместе с другими мерами приведет к росту экономики.
Сегодня Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку, обновив ее минимум с марта 2014 года. Как отметил регулятор, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, поэтому не исключается и дальнейшее снижение ставки.
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Михаил МишустинЦентральный Банк РФОлег ДерипаскаМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Про грабеж населения точно не ему говорить.
7 февраля, 15:03
llevone2017
7680006
а перед каким органом гос. власти несет ответственность ЦБ? Вообще какая ответственность и за какие действия ЦБ возможна?
7 февраля, 14:58
ssedlex76
3453004
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