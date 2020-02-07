Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка, снизившего ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта — до шести процентов годовых.

"Первая подножка правительству Мишустина", — написал он в Telegram-канале.

По мнению миллиардера, такое снижение — это "мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью".

"Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни", — заключил он.

Дерипаска и ранее не раз критиковал ЦБ и призывал снизить ключевую ставку до четырех процентов годовых. По его мнению, без этого российская экономика "скатится в болото". Снижение же ставки, уверен миллиардер, сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль и вместе с другими мерами приведет к росту экономики.