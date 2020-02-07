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2020-02-07T14:54+0300
https://ria.ru/20200207/1564403047.html
Лоукостер "Победа" с 29 марта сменит аэропорт в Дубае
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РИА Новости

Лоукостер "Победа" с 29 марта сменит аэропорт в Дубае

14:54 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 марта сменит аэропорт в Дубае по многочисленным просьбам пассажиров, сообщает пресс-служба компании.
"Лоукостер "Победа"... меняет аэропорт в Дубае. Полеты в новый аэропорт Аль-Мактум начнутся 29 марта 2020 года и будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
До перехода в новый аэропорт "Победа" продолжит выполнять рейсы в международный аэропорт Дубай.
"Решение о смене аэропорта принято в связи с многочисленными просьбами клиентов авиакомпании: Аль-Мактум располагается вблизи самых популярных районов Дубая, благодаря чему клиенты будут меньше времени и денег тратить на трансфер до туристических зон. Кроме того, инфраструктура аэродрома Аль-Мактум позволит сократить время руления самолета, это снизит затраты компании на топливо", - поясняет пресс-служба.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
28 января, 11:30
Источник: "Победа" с апреля прекратит полеты в Ростов-на-Дону и Самару
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Победа (авиакомпания)Дубай (эмират)АэрофлотМоскваДубай (город)Экономика
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