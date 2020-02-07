Лоукостер "Победа" с 29 марта сменит аэропорт в Дубае

"Лоукостер "Победа"... меняет аэропорт в Дубае. Полеты в новый аэропорт Аль-Мактум начнутся 29 марта 2020 года и будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

"Решение о смене аэропорта принято в связи с многочисленными просьбами клиентов авиакомпании: Аль-Мактум располагается вблизи самых популярных районов Дубая, благодаря чему клиенты будут меньше времени и денег тратить на трансфер до туристических зон. Кроме того, инфраструктура аэродрома Аль-Мактум позволит сократить время руления самолета, это снизит затраты компании на топливо", - поясняет пресс-служба.