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На жителя Челябинской области, съевшего собаку, завели дело
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РИА Новости

На жителя Челябинской области, съевшего собаку, завели дело

14:50 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело за "жестокое обращение с животными" возбудили в отношении жителя Челябинской области, который забрал из ветприюта собаку, задушил ее и съел, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, днем 21 января мужчина пришел к территории ветеринарного приюта в Пласте, подманил к себе собаку (породы метис "Овчарка") и привел домой. Во дворе дома он задушил собаку веревкой, разделал и употребил в пищу.
"Прокуратура города Пласта согласилась с постановлением следственного отдела ОМВД России по Пластовскому району от 5 февраля о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 частью 2 пунктом "в" УК РФ по факту жестокого обращения с животным…" - говорится в сообщении.
Санкцией части 2 статьи 245 УК РФ предусмотрено наказание виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, уточняется в сообщении.
Сотрудник полиции
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Прокуратура добавляет, что ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту хищения собаки, в ближайшее время будет решен вопрос о соединении уголовных дел в одно производство.
Ход расследования обоих уголовных дел находится на контроле в прокуратуре Пласта, поясняется в сообщении.
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