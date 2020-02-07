Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

"Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно?" — написала Гузеева.