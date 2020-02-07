Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию. На ней она показала погром, который устроила ее 19-летняя дочь Ольга в своей комнате.
"Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно?" — написала Гузеева.
У пользователей в сети мнения разошлись. Многие не спешили хвалить телеведущую за такое воспитание, а некоторые ее поддержали.
"Надо приучать с малолетства складывать вещички за собой. А в таком возрасте уже поздно. Это распущенность, как не крути", — прокомментировала @irina6198100.
"Моя бы точно не драла обои. Она знает, как трудно зарабатываются деньги", — заметила @vzglyadvnebo.
"Пар вышел, ей стало легче. Вы — мудрейшая женщина. Дочери повезло", — заступилась за Гузееву @va_leri_ka.
"Зато нервы успокоила, а обои можно и другие наклеить", — присоединилась к обсуждению @gagarinaolesia.
30 ноября 2019, 06:28Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с людьми