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2020-02-07T20:04+0300
https://ria.ru/20200207/1564401673.html
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
https://cdn23.img.ria.ru/images/17191/81/171918145_0:122:2000:1247_1036x0_80_0_0_01c6d5e7831d1369162733c86fd6ae18.jpg
РИА Новости

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

20:04 07.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкXXIX ММКФ
XXIX ММКФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию. На ней она показала погром, который устроила ее 19-летняя дочь Ольга в своей комнате.

"Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно?" — написала Гузеева.

У пользователей в сети мнения разошлись. Многие не спешили хвалить телеведущую за такое воспитание, а некоторые ее поддержали.
"Надо приучать с малолетства складывать вещички за собой. А в таком возрасте уже поздно. Это распущенность, как не крути", — прокомментировала @irina6198100.
"Моя бы точно не драла обои. Она знает, как трудно зарабатываются деньги", — заметила @vzglyadvnebo.
"Пар вышел, ей стало легче. Вы — мудрейшая женщина. Дочери повезло", — заступилась за Гузееву @va_leri_ka.
"Зато нервы успокоила, а обои можно и другие наклеить", — присоединилась к обсуждению @gagarinaolesia.
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