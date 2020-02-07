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Европейцы должны стать участниками нового ДРСМД, заявил Макрон
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РИА Новости

Европейцы должны стать участниками нового ДРСМД, заявил Макрон

14:49 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Европейские страны должны стать участниками нового договора, касающегося ракет малой и средней дальности, поскольку речь идет о безопасности континента, заявил в пятницу президент страны Эммануэль Макрон.
"После развала ДРСМД Франция, со своей стороны, хочет, чтобы были запущены расширенные дискуссии, где бы голос Европы был услышан. Европа должна убедиться, что ее интересы будут должным образом учтены в разговорах о новом инструменте, который будет обеспечивать стратегическую безопасность на нашем континенте", - сказал французский лидер.
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Он отметил, что "если переговоры о более широком договоре возможны, мы (Франция) их бы хотели".
"Европейцы должны стать участниками и подписантами будущего договора, так как речь идет о нашей земле", - подчеркнул Макрон.
Договор РСМД прекратил действие 2 августа. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
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