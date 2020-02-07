Европейцы должны стать участниками нового ДРСМД, заявил Макрон

"После развала ДРСМД Франция, со своей стороны, хочет, чтобы были запущены расширенные дискуссии, где бы голос Европы был услышан. Европа должна убедиться, что ее интересы будут должным образом учтены в разговорах о новом инструменте, который будет обеспечивать стратегическую безопасность на нашем континенте", - сказал французский лидер.