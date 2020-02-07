Послом Великобритании в США впервые стала женщина

"Карен Пирс, в настоящее время занимающая пост постпреда при ООН и постпреда в СБ ООН, назначена послом Ее Величества в Соединенных Штатах Америки. Ее Величество королева назначила нового посла после того, как премьер-министр одобрил успешного кандидата, порекомендованного министром иностранных дел", - говорится в сообщении ведомства.