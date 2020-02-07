Послом Великобритании в США впервые стала женщина

ЛОНДОН, 7 фев – РИА Новости, Мария Табак. Послом Великобритании в США назначена нынешняя постпред при ООН Карен Пирс, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.
"Карен Пирс, в настоящее время занимающая пост постпреда при ООН и постпреда в СБ ООН, назначена послом Ее Величества в Соединенных Штатах Америки. Ее Величество королева назначила нового посла после того, как премьер-министр одобрил успешного кандидата, порекомендованного министром иностранных дел", - говорится в сообщении ведомства.
"Карен Пирс является одним из самых опытных высокопоставленных дипломатов и будет первой женщиной на посту посла Ее Величества в США", - отмечается в сообщении.
Должность посла Соединенного Королевства в Вашингтоне была вакантна с июля прошлого года. Посол Ким Дэррок ушел в отставку после того, как стало известно, что в направленных в Лондон дипломатических телеграммах он называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".
"В период открывшихся огромных возможностей для дружбы между Великобританией и США я очень рад тому, что Карен Пирс будет способствовать реализации этого волнующего нового этапа в наших отношениях. Мы горды тем, что отправляем в Вашингтон такого выдающегося дипломата, и я тепло поздравляю ее с этим назначением", - говорится в заявлении главы МИД Доминика Рааба.
Карен Пирс, в свою очередь, отметила, что отношения с США – самые важные для Великобритании двусторонние отношения. К своим новым обязанностям дипломат приступит после получения от США агремана на ее назначение.