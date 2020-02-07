Эксперт оценил влияние "сделки века" на ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Перспективы палестино-израильского урегулирования после объявления президентом США Перспективы палестино-израильского урегулирования после объявления президентом США Дональдом Трампом "сделки века" стали дальше, чем были по итогам переговоров Палестины Израиля в 1993 и 2000 годах, считает руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, политолог, военный эксперт генерал-майор запаса Николай Плотников.

В 1993 году в Осло по итогам секретных палестино-израильских переговоров было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между Организацией освобождения Палестины (ООП) и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации. В июне 2000 года во время саммита в Кэмп-Дэвиде по инициативе тогдашнего президента США Билла Клинтона прошли переговоры между премьером Израиля Эхудом Бараком и председателем ПНА Ясиром Арафатом.

По словам эксперта, предложенная Трампом "сделка века" является полностью произраильской, не учитывает интересы палестинского народа, торпедирует усилия мирового сообщества по решению конфликта. Как отметил Плотников, реакция большинства арабских стран на "сделку века" была предсказуемая и выражалась в том, что они против нее.

"На наш взгляд, план не упростил, как заявляет Трамп, а лишь усложняет ситуацию с палестино-израильским примирением. Перспективы урегулирования сейчас конфликта выглядят более отдаленными, чем в 1993 году в Осло и в 2000 году в Кэмп-Дэвиде", - сказал Плотников во время круглого стола в МИА "Россия сегодня".

По мнению эксперта, Трамп предложил "сделку века" с прицелом на предстоящие в Израиле в марте парламентские выборы, а также выборы президента США (пройдут в ноябре этого года).

"То, что Трамп предложил эту сделку сейчас, это неслучайно. Второго марта у (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху очередной заход на парламентские выборы, а Трампа (ждут) президентские. Таким образом, каждый из них пытается и намерен привлечь на свою сторону радикально настроенных сторонников", - сказал Плотников.

Об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе, Трамп объявил 28 января. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.