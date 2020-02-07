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Суд отложил рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького
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РИА Новости

Суд отложил рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького

14:43 07.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу отложил заседание по иску группы артистов МХАТ имени Горького к работодателю на 14 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отложил заседание на 14 февраля в 10.00", - сказала собеседница агентства.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
13 декабря 2019, 09:47Культура
Мединский недоволен конфликтом труппы во МХАТе имени Горького
Коллективный иск, ответчиком которого выступает МХАТ, поступил в суд в ноябре 2019 года. Как следует из иска, актеры, отказавшиеся переходить на срочные трудовые договоры с сентября 2019 года, перестали получать ежеквартальные премии, а также были заменены в спектаклях. Актеры просят суд обязать работодателя предоставить им работу, предусмотренную трудовым договором, взыскать премии и надбавки, а также выплатить каждому из них по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Как ранее сообщал РИА Новости юрист театра Федор Кириллов, истцы заявили о "неком дискриминационном подходе", но, отметил он, из представленных доказательств его усмотреть невозможно. Он добавил, что "в труппе достаточно актеров, кто также не подписал срочный договор, при этом они спокойно работают".
После назначения в декабре 2018 года художественным руководителем Эдуарда Боякова и перевода Татьяны Дорониной на пост президента театра в нем появилась группа артистов, которые выступают против происходящих во МХАТ перемен. В ноябре 2019 года ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ, с критикой Боякова. В ответ руководство и артисты МХАТ написали письмо в защиту худрука. На фоне этого Владимир Мединский, занимавший пост главы Минкультуры, пообещал, что министерство уделит внимание конфликту. По его мнению, принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, нужно с уважением относиться к мнению всех артистов.
Президент России Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина на церемонии вручения государственных наград в Кремле
22 ноября 2019, 17:19Культура
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
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КультураНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоТатьяна ДоронинаПресненский суд г. МосквыВладимир МединскийЭдуард БояковРоссия
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