Суд отложил рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького

"Суд отложил заседание на 14 февраля в 10.00", - сказала собеседница агентства.

Коллективный иск, ответчиком которого выступает МХАТ, поступил в суд в ноябре 2019 года. Как следует из иска, актеры, отказавшиеся переходить на срочные трудовые договоры с сентября 2019 года, перестали получать ежеквартальные премии, а также были заменены в спектаклях. Актеры просят суд обязать работодателя предоставить им работу, предусмотренную трудовым договором, взыскать премии и надбавки, а также выплатить каждому из них по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как ранее сообщал РИА Новости юрист театра Федор Кириллов, истцы заявили о "неком дискриминационном подходе", но, отметил он, из представленных доказательств его усмотреть невозможно. Он добавил, что "в труппе достаточно актеров, кто также не подписал срочный договор, при этом они спокойно работают".