Кировские власти проверят сообщения о медбрате, убивающем ветеранов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку после сообщений СМИ о сотруднике областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
О пользователе форума "Двач", который представился медиком и рассказал, что убивает своих пациентов, отключая аппарат ИВЛ, написало издание Readovka. В доказательство он показал фото своего рабочего костюма, пистолета и бейджа, на котором указано имя.
Другие пользователи вычислили анонимного автора по бейджу — по их мнению, это медицинский брат — анестезист, сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.
В областном Минздраве подтвердили, что в этом госпитале действительно есть сотрудник с таким именем.
"По информации самого работника, он не принимал участия в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника", — добавили в ведомстве, отметив, что все тщательно проверят.
Проверку также начали областная прокуратура совместно с управлением Росздравнадзора и главк Следственного комитета.
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