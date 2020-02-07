Трех китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Три китайских студента Московского государственного университета имени М.В Ломоносова госпитализированы с температурой, ранее в МГУ уже госпитализировали шесть обучающихся из КНР, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
Ранее в соцсетях появилась информация, что трех китайских студентов МГУ экстренно госпитализируют в Москве. Молодых людей забрали из общежития московского вуза с высокой температурой, предварительный диагноз - ОРВИ, но врачи все же проведут анализы на коронавирус.
"У нас было шесть уже таких случаев до этого, кого мы отправили в инфекционное отделение, они все выписаны. Я надеюсь, что и эти, которые сейчас с температурой, будут выписаны. Абсолютно нет никаких тревог, все очень жестко контролируется", - рассказал Садовничий журналистам, отвечая на вопрос о госпитализации трех студентов.
Он отметил, что почти две тысячи китайских студентов МГУ уехали на каникулы в Китай. Садовничий продлил им каникулы до марта.
"Мы устроили очень жесткую систему проверки тех, кто все-таки приезжает. Создан штаб, который работает круглосуточно. Создано специальное в нашем медицинском центре отделение с отдельным входом. Наняты и привлечены нужное количество врачей и каждый, независимо от того, как он вернулся, обязательно перед тем, как зайти в аудиторию или поселиться в общежитии, направляется в этот блок для обследования", - рассказал ректор МГУ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV