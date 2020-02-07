Трех китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой

"У нас было шесть уже таких случаев до этого, кого мы отправили в инфекционное отделение, они все выписаны. Я надеюсь, что и эти, которые сейчас с температурой, будут выписаны. Абсолютно нет никаких тревог, все очень жестко контролируется", - рассказал Садовничий журналистам, отвечая на вопрос о госпитализации трех студентов.