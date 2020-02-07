Директор ВОЗ оценил снижение темпов распространения коронавируса

ЖЕНЕВА, 7 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения ( . Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) призвала не торопиться с выводами по поводу темпов распространения нового коронавируса.

"В течение последних нескольких дней в Китае было зафиксировано меньше случаев инфекции. Мы оптимистичны, но проявляем некую осторожность, так как цифры могут опять увеличиться", — сказал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на спецсессии в Женеве.

Китае было зарегистрировано 31 211 случаев, при этом 637 человек умерло. В других 24 странах — 270 случаев и один погибший. На 6 утра по женевскому времени (08:00 Мск) вбыло зарегистрировано 31 211 случаев, при этом 637 человек умерло. В других 24 странах — 270 случаев и один погибший.

Как отметили в ВОЗ, за последние сутки в провинции Хубей заболели более 300 человек.

Новый коронавирус

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.