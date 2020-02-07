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Директор ВОЗ оценил снижение темпов распространения коронавируса
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РИА Новости

Директор ВОЗ оценил снижение темпов распространения коронавируса

14:38 07.02.2020 (обновлено: 16:41 07.02.2020)
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© REUTERS / Aly SongМедики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
Медики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
© REUTERS / Aly Song
ЖЕНЕВА, 7 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не торопиться с выводами по поводу темпов распространения нового коронавируса.
"В течение последних нескольких дней в Китае было зафиксировано меньше случаев инфекции. Мы оптимистичны, но проявляем некую осторожность, так как цифры могут опять увеличиться", — сказал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на спецсессии в Женеве.
На 6 утра по женевскому времени (08:00 Мск) в Китае было зарегистрировано 31 211 случаев, при этом 637 человек умерло. В других 24 странах — 270 случаев и один погибший.
Как отметили в ВОЗ, за последние сутки в провинции Хубей заболели более 300 человек.

Новый коронавирус

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
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Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, сократить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. С 14-го власти планируют отменить чартеры.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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