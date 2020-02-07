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Религия и мировоззрение
2020-02-07T14:37+0300
https://ria.ru/20200207/1564400500.html
Миссия ЮНЕСКО в Киеве изучит состояние главных религиозных памятников
https://cdn22.img.ria.ru/images/154938/10/1549381082_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_befc5eed389132911bbfda17d72c983c.jpg
РИА Новости

Миссия ЮНЕСКО в Киеве изучит состояние главных религиозных памятников

14:37 07.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦерковь Спаса на Берестове в Киеве
Церковь Спаса на Берестове в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Киев на следующей неделе ожидает миссию ЮНЕСКО, в ходе которой эксперты оценят состояние Киево-Печерской лавры, собора Святой Софии, а также других объектов культурного наследия, сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам наследства и евроинтеграции Светлана Фоменко.
"Реактивная миссия ЮНЕСКО будет на следующей неделе в Киеве. Она будет проверять, как мы сохраняем, фактически, как мы защищаем исторические центры, объекты Софии (Киевской, - ред.) и лавры", - цитирует Фоменко агентство УНН.
Она отметила, что реактивная миссия ЮНЕСКО проверит лишь те объекты, которые находятся в проблемном состоянии.
"Вот у нас, в Киеве, на самом деле, есть проблемы. И с буферными зонами, и с сохранением объектов. Поэтому такая миссия к нам приезжает каждый год. И это как раз тот случай, когда мы можем действительно показать хорошие, положительные результаты и прогресс в состоянии сохранения объектов", - считает Фоменко.
Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Собор Святой Софии (София Киевская), как и лавру, внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятников архитектуры на территории Украины.
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Религия и мировоззрениеКиеврелигия
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