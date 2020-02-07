Миссия ЮНЕСКО в Киеве изучит состояние главных религиозных памятников

КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Киев на следующей неделе ожидает миссию ЮНЕСКО, в ходе которой эксперты оценят состояние Киево-Печерской лавры, собора Святой Софии, а также других объектов культурного наследия, сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам наследства и евроинтеграции Светлана Фоменко.

"Реактивная миссия ЮНЕСКО будет на следующей неделе в Киеве. Она будет проверять, как мы сохраняем, фактически, как мы защищаем исторические центры, объекты Софии (Киевской, - ред.) и лавры", - цитирует Фоменко агентство УНН.

Она отметила, что реактивная миссия ЮНЕСКО проверит лишь те объекты, которые находятся в проблемном состоянии.

"Вот у нас, в Киеве, на самом деле, есть проблемы. И с буферными зонами, и с сохранением объектов. Поэтому такая миссия к нам приезжает каждый год. И это как раз тот случай, когда мы можем действительно показать хорошие, положительные результаты и прогресс в состоянии сохранения объектов", - считает Фоменко.

Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.