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В Минобороны создадут систему выявления стресса у солдат и студентов
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РИА Новости

В Минобороны создадут систему выявления стресса у солдат и студентов

14:35 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие. Архивное фото
АНАПА, 7 фев – РИА Новости. Компания "Элемент", являющаяся участником военного технопарка "Эра", разрабатывает автоматизированную систему мониторинга эмоционального состояния военнослужащих, студентов и пассажиров метро, выявляющая агрессию и ещё 11 эмоций.
"Наша система различает 12 базовых эмоций человека. Учебная рота работает по накапливанию и анализу психологического состояния - как оно меняется. Можем выявлять отклонения в течение дня, в течение недели, в течение месяца", - сказал руководитель проектов в компании "Элемент" Станислав Думанис, докладывая вице-премьеру Юрию Борисову, проводящему инспекцию "Эры".
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"Мне кажется, что у вас может быть синергия с Главным военно-медицинским управлением Минобороны, с медицинской академией. Критерии по оценке психологического состояния должны же профессионалы ставить - психологи, медики", - заметил вице-премьер.

Среди 12 отслеживаемых эмоций - радость, злость, растерянность, уныние.
"Обязательно их сведите с профессионалами", - дал поручение по итогам Борисов.
Как заявил РИА Новости Думанис, помимо высокого интереса со стороны Вооруженных сил, система заинтриговала вузы, которых заботит посещаемость студентами лекций. Помимо этого, систему можно будет использовать на транспорте, например, в метро и в местах массового посещения.
"Если человек заходит, а у него агрессия на лице, чтобы его сотрудник полиции мог остановить", - пояснил Думанис.
По его словам, сейчас технология анализа психологического состояния применяется одним из таксопарков.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияОбщество
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