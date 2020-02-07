В Карелии мужчина похитил 46,5 млн рублей для игры в интернет-казино

"С учетом полного признания вины и рассмотрения дела в особом порядке подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина, возглавляя коммерческую компанию, похитил деньги по договору подряда с одним из ООО. Проводя финансовые операции обоих предприятий, он указывал в бухгалтерских документах ложные сведения о выполненных работах. Похищенные деньги он пересылал на свой расчетный счет в банке и тратил в интернет-казино. С 2015 по 2019 годы он похитил в общей сложности 46,5 миллиона рублей.