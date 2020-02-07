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В Карелии мужчина похитил 46,5 млн рублей для игры в интернет-казино
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РИА Новости

В Карелии мужчина похитил 46,5 млн рублей для игры в интернет-казино

14:33 07.02.2020 (обновлено: 14:34 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Суд признал экс-директора коммерческой фирмы в Карелии виновным в хищении 46,5 миллиона рублей, которые он тратил в интернет-казино, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба костомукшского городского суда.
"С учетом полного признания вины и рассмотрения дела в особом порядке подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина, возглавляя коммерческую компанию, похитил деньги по договору подряда с одним из ООО. Проводя финансовые операции обоих предприятий, он указывал в бухгалтерских документах ложные сведения о выполненных работах. Похищенные деньги он пересылал на свой расчетный счет в банке и тратил в интернет-казино. С 2015 по 2019 годы он похитил в общей сложности 46,5 миллиона рублей.
В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.
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