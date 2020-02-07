"Билайн" и "Яндекс" работают в штатном режиме, заявили в компаниях

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Все сервисы Все сервисы "Билайна" "Яндекса" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.

В пятницу пользователи "Билайна", МГТС и "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов. Проблемы в основном наблюдались в западной части России. Основное количество жалоб поступало в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Волгограда, следует из данных сайта Downdetector.

"Сеть "Билайн" работает в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").

В "Яндексе" также сообщили, что проблем с загрузкой сервисов нет. "Все наши сервисы работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.