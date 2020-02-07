"Билайн" и "Яндекс" работают в штатном режиме, заявили в компаниях

В пятницу пользователи "Билайна", МГТС и "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов. Проблемы в основном наблюдались в западной части России. Основное количество жалоб поступало в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Волгограда, следует из данных сайта Downdetector.
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"Сеть "Билайн" работает в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").
В "Яндексе" также сообщили, что проблем с загрузкой сервисов нет. "Все наши сервисы работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Ранее на похожие проблемы жаловались клиенты МТС. Позднее компания сообщила, что у части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением, сеть работает в обычном режиме.
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