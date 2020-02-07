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"Билайн" и "Яндекс" работают в штатном режиме, заявили в компаниях
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РИА Новости

"Билайн" и "Яндекс" работают в штатном режиме, заявили в компаниях

14:32 07.02.2020 (обновлено: 21:13 07.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис обслуживания абонентов компании "Билайн" в Москве
Офис обслуживания абонентов компании Билайн в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Офис обслуживания абонентов компании "Билайн" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Все сервисы "Билайна" и "Яндекса" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
В пятницу пользователи "Билайна", МГТС и "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов. Проблемы в основном наблюдались в западной части России. Основное количество жалоб поступало в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Волгограда, следует из данных сайта Downdetector.
Вывеска на офисе компании Билайн
6 октября 2019, 21:05
"Билайн" сообщил об утечке базы данных абонентов интернета
"Сеть "Билайн" работает в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").
В "Яндексе" также сообщили, что проблем с загрузкой сервисов нет. "Все наши сервисы работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Ранее на похожие проблемы жаловались клиенты МТС. Позднее компания сообщила, что у части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением, сеть работает в обычном режиме.
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