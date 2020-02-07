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2020-02-07T16:55+0300
https://ria.ru/20200207/1564400086.html
СК попросил арестовать замначальника Генштаба Арсланова
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РИА Новости

СК попросил арестовать замначальника Генштаба Арсланова

14:31 07.02.2020 (обновлено: 16:55 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Следствие попросило суд арестовать начальника Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителя начальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, сообщил РИА Новости следователь.
Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.
Военный вину не признает и утверждает, что следователи заманили его с помощью обмана.
"Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице — высшего руководства Вооруженных сил", — сказал Арсланов журналистам.
Сейчас его защита знакомится с материалами дела, рассмотрение ходатайства об аресте ожидается позднее.
Сергей Чварков
24 апреля 2019, 21:32
Суд продлил меру пресечения генералу Чваркову по делу о мошенничестве
Арсланова обвиняют в мошенничестве с государственным контрактом на ремонт военной техники. Как следует из материалов суда, изначально речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась. Сейчас его обвиняют в хищении 6,7 миллиарда рублей.
Кроме того, по этому делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженных сил Павел Кутахов и начальник Первого управления Главного управления связи Александр Оглоблин. Оглоблин — генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
Ранее суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется.
В пятницу следователь заявил, что генерал через доверенных лиц побуждал одного из фигурантов не давать показания против него.
Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.
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6 февраля, 17:34
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановВооруженные силы РФСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Встречаются Захарченко и Улюкаев в камере, разговорились. Захарченко спрашивает:" За что сидишь?", тот овечает: "За взятку", Захарченко спрашивает: "А сколько взял?" "2 млн" отвечает Улюкаев . ГАИшник что-ли?
7 февраля, 15:27
ss.bm956
45280106
Безобразие.надеюсь пару лет условно он получит.
7 февраля, 15:10
gen12345
83601019
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