СК попросил арестовать замначальника Генштаба Арсланова

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Следствие попросило суд арестовать начальника Главного управления связи Следствие попросило суд арестовать начальника Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителя начальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова , сообщил РИА Новости следователь.

Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

Военный вину не признает и утверждает, что следователи заманили его с помощью обмана.

"Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице — высшего руководства Вооруженных сил", — сказал Арсланов журналистам.

Сейчас его защита знакомится с материалами дела, рассмотрение ходатайства об аресте ожидается позднее.

Арсланова обвиняют в мошенничестве с государственным контрактом на ремонт военной техники. Как следует из материалов суда, изначально речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась. Сейчас его обвиняют в хищении 6,7 миллиарда рублей.

Кроме того, по этому делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженных сил Павел Кутахов и начальник Первого управления Главного управления связи Александр Оглоблин. Оглоблин — генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.

Ранее суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется.

В пятницу следователь заявил, что генерал через доверенных лиц побуждал одного из фигурантов не давать показания против него.