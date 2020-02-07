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СМИ рассказали о самом пожилом человеке, вылеченном от коронавируса
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РИА Новости

СМИ рассказали о самом пожилом человеке, вылеченном от коронавируса

14:28 07.02.2020
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© REUTERS / China DailyВременная больница в китайском городе Ухань
Временная больница в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Временная больница в китайском городе Ухань
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Самым пожилым человеком, вылеченным от коронавируса, стал 91-летний житель Китая, сообщает телеканал CGTN.
По данным телеканала, 19 января у мужчины появились первые симптомы коронавируса, врачи вскоре подтвердили диагноз.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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