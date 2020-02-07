СМИ рассказали о самом пожилом человеке, вылеченном от коронавируса

Сообщается, что мужчину удалось вылечить, его выписали из больницы Ичана в провинции Хубэй.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.