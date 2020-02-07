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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

14:27 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве
Автомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до полудня воскресенья, 9 февраля, желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Ветер в Москве
Вчера, 12:46
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
Отмечается, что в Москве и Подмосковье предупреждение о гололедице действует до 12 часов 9 февраля.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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