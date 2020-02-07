В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Автомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до полудня воскресенья, 9 февраля, желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
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