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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T14:59+0300
https://ria.ru/20200207/1564399771.html
Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156044/46/1560444628_0:273:3153:2047_1036x0_80_0_0_2ff665fb455ee7531ca73de86188a2d8.jpg
РИА Новости

Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибе

14:24 07.02.2020 (обновлено: 14:59 07.02.2020)
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© AFP 2020 / Bakr AlkasemТурецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
© AFP 2020 / Bakr Alkasem
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщило агентство Anadolu.
"Колонна из 150 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда проследует в Сирию", — пишет агентство.
О том, что Турция не будет уходить с наблюдательных пунктов в Идлибе и собирается укреплять их, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.
Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.
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Пятого февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе этой беседы президент Турции призвал российского коллегу повлиять на сирийского лидера Башара Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
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Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
Через три дня армия Башара Асада освободила от террористов город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия обвинила Турцию и Израиль в поддержке террористов
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Турок никак не поймёт,что у него только один выход,убраться с территории Сирии.
7 февраля, 14:53
Андрей Андреевич
43312547
Опять ответочка прилетит и начнут ныть.
7 февраля, 14:26
НДНикита Долгушев
272121035
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