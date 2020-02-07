Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибе

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщило агентство Anadolu

"Колонна из 150 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда проследует в Сирию", — пишет агентство.

О том, что Турция не будет уходить с наблюдательных пунктов в Идлибе и собирается укреплять их, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.

Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.

Пятого февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе этой беседы президент Турции призвал российского коллегу повлиять на сирийского лидера Башара Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

Через три дня армия Башара Асада освободила от террористов город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.