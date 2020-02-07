Эксперты оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снижение в Снижение в Москве нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, предложенное заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым , не окажет существенного влияния на безопасность дорожного движения, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее Ликсутов заявил, что штрафовать автомобилистов стоит за превышение скорости на 10, а не на 20 километров в час, такая мера, по его мнению, будет способствовать снижению смертности на дорогах. По его словам, вне города этот порог может быть 20 километров в час. Заммэра добавил, что со снижением нештрафуемого порога скорости смертность на дорогах снизится примерно на 30-40%.

"Как это на безопасность дорожного движения повлияет? Никак. Если вы знаете опасный участок дорожного движения, просто снизьте на нем скорость знаками, не надо менять никакие пороги", - полагает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.

Он подчеркнул, что водители привыкли к существующему порогу в 20 километров в час, поэтому будут долго перестраиваться на новый, так что быстрого положительного эффекта ждать не стоит.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что на данный момент не была представлена статистика, подтверждающая взаимосвязь величины нештрафуемого порога скорости и смертности на дорогах.

"У нас, к сожалению, нет никакой статистики на эту тему. Никакого отношения к безопасности дорожного движения, а тем более к количеству пострадавших, это не имеет", - сказал он.

Травин также отметил, что в Москве вопрос скорости не самый актуальный в связи с большим количеством пробок. Также, по его мнению, водители давно не рассматривают штрафы как метод наказания, а скорее как тариф на получение дополнительного права.