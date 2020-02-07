В Ираке арестовали террориста, переправлявшего семьи боевиков из Сирии

БАГДАД, 7 фев - РИА Новости. Военная разведка Ирака арестовала террориста, занимавшегося переправкой семей боевиков "Исламского государства"* из лагеря беженцев эль-Холь на севере Сирии в Ирак, говорится в полученном РИА Новости в пятницу заявлении оперативного штаба командования ВС в провинции Найнава.
"Отряды подразделения военной разведки оперативного штаба командования ВС Ирака в провинции Найнава ... поймали террориста, занимавшегося переправкой семей боевиков ИГ* из лагеря эль-Холь в Найнаву, а затем - в провинцию Анбар", - говорится в заявлении.
Эль-Холь - крупнейший лагерь беженцев на подконтрольной США территории на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке. По имеющейся информации, в лагере проживают около 70 тысяч человек, из которых более половины - дети.
Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял в декабре о критической ситуации в лагере в связи с перенаселенностью, сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, нехваткой лекарственных препаратов. Все это ведет к постоянному росту социальной, межэтнической и религиозной напряженности среди жителей лагеря, что способствует их радикализации, отметил Герасимов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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