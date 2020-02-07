В Ираке арестовали террориста, переправлявшего семьи боевиков из Сирии

"Отряды подразделения военной разведки оперативного штаба командования ВС Ирака в провинции Найнава ... поймали террориста, занимавшегося переправкой семей боевиков ИГ* из лагеря эль-Холь в Найнаву, а затем - в провинцию Анбар", - говорится в заявлении.

Эль-Холь - крупнейший лагерь беженцев на подконтрольной США территории на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке. По имеющейся информации, в лагере проживают около 70 тысяч человек, из которых более половины - дети.