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Пользователи "Билайна", МГТС и "Яндекса" пожаловались на сбои
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РИА Новости

Пользователи "Билайна", МГТС и "Яндекса" пожаловались на сбои

14:20 07.02.2020
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© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пользователи "Билайна", МГТС и "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Проблемы в основном наблюдаются в западной части России. Основное количество жалоб поступает в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Волгограда.
Ранее на похожие проблемы жаловались клиенты МТС. Позднее компания сообщила, что у части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением, сеть работает в обычном режиме.
Логотип МТС
Вчера, 13:35
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Логотип МТС
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