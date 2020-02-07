Пользователи "Билайна", МГТС и "Яндекса" пожаловались на сбои

Проблемы в основном наблюдаются в западной части России. Основное количество жалоб поступает в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Волгограда.

Ранее на похожие проблемы жаловались клиенты МТС. Позднее компания сообщила, что у части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением, сеть работает в обычном режиме.