Рубль немного усилил снижение после решения ЦБ по ставке

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Рубль немного усилил снижение к доллару и евро после решения по ключевой ставке и комментариев Рубль немного усилил снижение к доллару и евро после решения по ключевой ставке и комментариев ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.41 мск повышался на 51 копейку - до 63,87 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 69,91 рубля. Сразу после выхода пресс-релиза ЦБ доллар и евро ускорили рост, дополнительно прибавляя до 10 копеек, однако затем немного скорректировались.

Банк России в пятницу, как и ожидалось, в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.

При этом ЦБ РФ поменял сигнал по ключевой ставке в своем заявлении: теперь регулятор допускает возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.