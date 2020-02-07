Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T14:20+0300
https://ria.ru/20200207/1564399437.html
Рубль немного усилил снижение после решения ЦБ по ставке
https://cdn21.img.ria.ru/images/155557/15/1555571583_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_27ba27d2d836d2a57744f214a77c8852.jpg
РИА Новости

Рубль немного усилил снижение после решения ЦБ по ставке

14:20 07.02.2020
2696
© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Рубль немного усилил снижение к доллару и евро после решения по ключевой ставке и комментариев ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.41 мск повышался на 51 копейку - до 63,87 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 69,91 рубля. Сразу после выхода пресс-релиза ЦБ доллар и евро ускорили рост, дополнительно прибавляя до 10 копеек, однако затем немного скорректировались.
Банк России в пятницу, как и ожидалось, в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.
При этом ЦБ РФ поменял сигнал по ключевой ставке в своем заявлении: теперь регулятор допускает возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.
Ситуация с коронавирусом стала дополнительным фактором неопределенности для инфляции в РФ на ближайшие кварталы, отметил ЦБ.
811026
Обсудить 0
Динамика курсов валютЦентральный Банк РФМосковская биржаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Ключевая ставка может быть и ниже шести процентов, заявила Набиуллина
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,08 рубля
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ рассказали, когда ждать пика эффекта от снижений ключевой ставки
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
СК попросил арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 69,63 рубля
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Набиуллина назвала дальнейшее снижение ключевой ставки вероятным
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния