В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

"Это достаточно высокая ставка, следовало бы ее понизить до 4%. Наверное, в этом году речь будет идти о дальнейшем снижении ключевой ставки", - сказал Калашников.

Он отметил, что сейчас в мире наблюдается снижение ключевых ставок, "этот тренд будет продолжаться".

Говоря о влиянии решения ЦБ на бизнес, сенатор отметил, что 6% - "это, конечно, не 9 и не 10%". "Это хорошо, определенный толчок к развитию бизнеса решение ЦБ даст, но он будет значительно меньше, чем хотелось бы", - заключил парламентарий.