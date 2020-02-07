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В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
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РИА Новости

В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

14:19 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка возможно в текущем году, оптимально она должна составлять 4%, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Ранее ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6%.
"Это достаточно высокая ставка, следовало бы ее понизить до 4%. Наверное, в этом году речь будет идти о дальнейшем снижении ключевой ставки", - сказал Калашников.
Он отметил, что сейчас в мире наблюдается снижение ключевых ставок, "этот тренд будет продолжаться".
Говоря о влиянии решения ЦБ на бизнес, сенатор отметил, что 6% - "это, конечно, не 9 и не 10%". "Это хорошо, определенный толчок к развитию бизнеса решение ЦБ даст, но он будет значительно меньше, чем хотелось бы", - заключил парламентарий.
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Центральный Банк РФСергей КалашниковМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Россия это единственная страна в мире,где финансовым спекулянтам ЦБ создал тепличные условия.Поймите,спекулятивные деньги в страну приходят медленно,а выходят (сбрасываются) в один момент! 2008 год вам как пример.Зачем ЦБ РФ копит гробовые? Почему эти финансовые потоки не вливаются в экономику России!? Почему ЦБ инвестирует такие страны как,Франция,Германия,Китай,США это кстати те страны,что вводили санкции против России!!! ЦБ РФ не является каким-либо государственным органом,так и зачем им инвестировать в Россию.Они инвестируют в те страны в которых собираются жить.Наши деньги (финансовые активы) граждан России,ЦБ инвестирует по своему усмотрению.Весело живём!
7 февраля, 17:22
Алина Эн
801100
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