В Совфеде ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка возможно в текущем году, оптимально она должна составлять 4%, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Ранее ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6%.
"Это достаточно высокая ставка, следовало бы ее понизить до 4%. Наверное, в этом году речь будет идти о дальнейшем снижении ключевой ставки", - сказал Калашников.
Он отметил, что сейчас в мире наблюдается снижение ключевых ставок, "этот тренд будет продолжаться".
Говоря о влиянии решения ЦБ на бизнес, сенатор отметил, что 6% - "это, конечно, не 9 и не 10%". "Это хорошо, определенный толчок к развитию бизнеса решение ЦБ даст, но он будет значительно меньше, чем хотелось бы", - заключил парламентарий.
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