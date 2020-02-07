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ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год
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РИА Новости

ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год

14:17 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год в 3,5-4,0%, хотя она замедляется быстрее прогноза, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось... По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в документе.
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Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4% с 3% в декабре 2019 года как за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе, отмечает регулятор. Годовая базовая инфляция по итогам января снизилась до 2,7% после 3,1% в декабре, напоминает он. "Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 3%", - отмечается в пресс-релизе.
В январе дезинфляционные факторы продолжили оказывать существенное влияние на инфляцию. Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжали снижаться, говорится в документе.
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"Расширение предложения на отдельных продовольственных рынках способствует сохранению низких месячных (с исключением сезонности) и годовых темпов роста цен на продовольствие. Произошедшее в 2019 году укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Сохраняется влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том числе внешнего", - указывает регулятор.
"В январе инфляционные ожидания населения несколько снизились, при этом оставаясь на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий стабильны. Произошедшее замедление годовой инфляции создает условия для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - отмечается в пресс-релизе.
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