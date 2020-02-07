ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год в 3,5-4,0%, хотя она замедляется быстрее прогноза, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось... По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в документе.

Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4% с 3% в декабре 2019 года как за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе, отмечает регулятор. Годовая базовая инфляция по итогам января снизилась до 2,7% после 3,1% в декабре, напоминает он. "Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 3%", - отмечается в пресс-релизе.

В январе дезинфляционные факторы продолжили оказывать существенное влияние на инфляцию. Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжали снижаться, говорится в документе.

"Расширение предложения на отдельных продовольственных рынках способствует сохранению низких месячных (с исключением сезонности) и годовых темпов роста цен на продовольствие. Произошедшее в 2019 году укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Сохраняется влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том числе внешнего", - указывает регулятор.