В ЦБ оценили влияние ситуации с коронавирусом на инфляцию

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом стала дополнительным фактором неопределенности для инфляции в РФ на ближайшие кварталы, следует из заявления ЦБ РФ.
"Сохраняется риск дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием геополитических факторов, усиления волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, что может оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом", - говорится вв документе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.