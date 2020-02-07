В ЦБ оценили влияние ситуации с коронавирусом на инфляцию

"Сохраняется риск дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием геополитических факторов, усиления волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, что может оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом", - говорится вв документе.