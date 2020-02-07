В Samsung объяснили блокировку смарт-телевизоров в России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские пользователи телевизоров Samsung Electronics столкнулись с блокировкой некоторых функций на их устройствах. В компании объяснили, что это касается несертифицированных для России моделей.
В частности, пользователи жаловались, что на их "умных телевизорах" (смарт-ТВ) выводится надпись "This TV is not fully functional in this region" ("Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе"). Кроме того, перестают работать некоторые приложения.
С подобным проблемами столкнулись и владельцы телевизоров Samsung в Молдавии.
В Samsung пояснили, что блокировка затронула устройства, которые были произведены для других стран.
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"Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)", — говорится в сообщении на официальном сайте российского представительства Samsung Electronics.
В компании отметили, что если устройство не сертифицировано для использования в российском регионе, то это не дает производителю возможность гарантировать корректную работу, доступность всех функций и сервисное обслуживание.
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Мнение экспертов
Ситуацию с "умными телевизорами" прокомментировал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Он отметил, что сам факт блокировки в очередной раз говорит о том, что производители современной электроники имеют возможности контролировать устройства для манипуляции пользователями.
Щельцин напомнил, что в материалах, обнародованных бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, говорится, что смарт-ТВ может следить за клиентами, даже когда устройство выключено, и записывать аудио и видео.
"То есть это от вопросов шпионажа за пользователями, как было в материалах Сноудена, и заканчивая стандартными манипуляциями, например, блокировкой каких-то функций на телевизоре. Мы должны об этом не забывать и выстраивать в этом плане безопасность", — считает эксперт.
По его словам, блокировка функций устройств легальна: "Такие полномочия предусмотрены в пользовательском соглашении".
"Если пользователь хочет снять такую блокировку, то можно настроить неофициальные патчи ПО смарт-ТВ или создать проксированную сеть, то есть подключить смарт-ТВ к модему, который входит в интернет через прокси, через ту страну, в которой он должен работать, — европейская или иная страна. И это, конечно, с одной стороны, снимет трудности, но с другой — пользователь, конечно, должен будет по сути переплачивать за проксирование, которое будет ему обходиться как тройной тариф домашнего интернета", — сказал Щельцин.
Он предположил, что несертифицированных телевизоров в России не очень много, потому что их не так просто привезти, как, например, телефон.
"Я думаю, что телевизоров ввозят иностранных не больше десяти процентов, это самый максимум, фактически — наверное, пяти-десять процентов", — заключил собеседник агентства.
Еще один эксперт, глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что в будущем число случаев блокировки "умных устройств" производителями будет только расти.
"Пользователи приобретают устройство или даже софт в одной стране, а пользуются им в другой. К сожалению, поле для подобного арбитража будет стремительно сокращаться. У производителей разные ценовые, сервисные, лицензионные пакеты для разных регионов, поэтому после перехода устройств в онлайн, случаев блокировок по территориальному признаку мы будем видеть все больше", — считает он.