В Samsung объяснили блокировку смарт-телевизоров в России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские пользователи телевизоров Российские пользователи телевизоров Samsung Electronics столкнулись с блокировкой некоторых функций на их устройствах. В компании объяснили, что это касается несертифицированных для России моделей.

В частности, пользователи жаловались, что на их "умных телевизорах" (смарт-ТВ) выводится надпись "This TV is not fully functional in this region" ("Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе"). Кроме того, перестают работать некоторые приложения.

С подобным проблемами столкнулись и владельцы телевизоров Samsung в Молдавии.

В Samsung пояснили, что блокировка затронула устройства, которые были произведены для других стран.

"Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)", — говорится в сообщении на официальном сайте российского представительства Samsung Electronics.

В компании отметили, что если устройство не сертифицировано для использования в российском регионе, то это не дает производителю возможность гарантировать корректную работу, доступность всех функций и сервисное обслуживание.

Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту ЕАЭС . Устройства, у которых такие документы есть, имеют соответствующее обозначение на этикетке. Так, все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России , в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU.

Мнение экспертов

Ситуацию с "умными телевизорами" прокомментировал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

Он отметил, что сам факт блокировки в очередной раз говорит о том, что производители современной электроники имеют возможности контролировать устройства для манипуляции пользователями.

Щельцин напомнил, что в материалах, обнародованных бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, говорится, что смарт-ТВ может следить за клиентами, даже когда устройство выключено, и записывать аудио и видео.

"То есть это от вопросов шпионажа за пользователями, как было в материалах Сноудена, и заканчивая стандартными манипуляциями, например, блокировкой каких-то функций на телевизоре. Мы должны об этом не забывать и выстраивать в этом плане безопасность", — считает эксперт.

По его словам, блокировка функций устройств легальна: "Такие полномочия предусмотрены в пользовательском соглашении".

"Если пользователь хочет снять такую блокировку, то можно настроить неофициальные патчи ПО смарт-ТВ или создать проксированную сеть, то есть подключить смарт-ТВ к модему, который входит в интернет через прокси, через ту страну, в которой он должен работать, — европейская или иная страна. И это, конечно, с одной стороны, снимет трудности, но с другой — пользователь, конечно, должен будет по сути переплачивать за проксирование, которое будет ему обходиться как тройной тариф домашнего интернета", — сказал Щельцин.

Он предположил, что несертифицированных телевизоров в России не очень много, потому что их не так просто привезти, как, например, телефон.

"Я думаю, что телевизоров ввозят иностранных не больше десяти процентов, это самый максимум, фактически — наверное, пяти-десять процентов", — заключил собеседник агентства.

Еще один эксперт, глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что в будущем число случаев блокировки "умных устройств" производителями будет только расти.