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В ЦБ оценили влияние реализации мер послания Путина на инфляцию
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РИА Новости

В ЦБ оценили влияние реализации мер послания Путина на инфляцию

14:13 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Реализация заявленных в январе дополнительных социальных мер не окажет существенного влияния на инфляцию в РФ, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет. Дополнительные расходы на эти меры составят 4,128 триллиона рублей в период до 2024 года, говорил глава Минфина Антон Силуанов.
"По оценкам Банка России, реализация заявленных в январе дополнительных социальных мер не окажет существенного проинфляционного влияния", - говорится в сообщении регулятора.
При этом, как отмечает ЦБ, в течение 2020 года на динамику инфляции будет влиять график исполнения бюджетных расходов.
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Антон СилуановЦентральный Банк РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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