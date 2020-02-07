В ЦБ оценили влияние реализации мер послания Путина на инфляцию

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Реализация заявленных в январе дополнительных социальных мер не окажет существенного влияния на инфляцию в РФ, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет. Дополнительные расходы на эти меры составят 4,128 триллиона рублей в период до 2024 года, говорил глава Минфина Антон Силуанов.
"По оценкам Банка России, реализация заявленных в январе дополнительных социальных мер не окажет существенного проинфляционного влияния", - говорится в сообщении регулятора.
При этом, как отмечает ЦБ, в течение 2020 года на динамику инфляции будет влиять график исполнения бюджетных расходов.