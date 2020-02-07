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В Италии началась всеобщая забастовка железнодорожников
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РИА Новости

В Италии началась всеобщая забастовка железнодорожников

14:13 07.02.2020
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© Фото : Polizia di StatoВ Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa
В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa
© Фото : Polizia di Stato
РИМ, 7 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Работники железнодорожного транспорта Италии начали в полдень (14.00 мск) всеобщую двухчасовую забастовку, которая была объявлена ведущими отраслевыми профсоюзами после аварии высокоскоростного поезда близ города Лоди на севере страны.
Стачка проводится в знак "уважения к человеческой жизни" и солидарности с семьями двух железнодорожников, погибших в результате аварии. Участие в ней принимают представители всех компаний отрасли, работающих как на национальном, так и на местном уровне. Объявляя об этой акции, руководители профсоюзов подчеркнули "исключительную серьезность происшедшего инцидента".
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В четверг утром поезд "Красная стрела" (Frecciarossa), следовавший из Милана в Салерно на скорости 290 км в час, сошел с рельсов в окрестностях Лоди. При этом локомотив вылетел далеко за пределы железнодорожных путей, а один вагон перевернулся. В результате аварии погибли два машиниста поезда, пострадал 31 человек. Железнодорожное сообщение на этом участке пути до сих пор приостановлено. Авария близ Лоди стала первым ЧП с человеческими жертвами на высокоскоростной железнодорожной магистрали в Италии.
Прокуратура Лоди открыла дело по факту гибели людей. Национальная компания "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi) начала ведомственное расследование всех обстоятельств, приведших к ЧП. Согласно информации из следственных органов, в качестве основной возможной причины аварии сейчас рассматривается неисправность железнодорожной стрелки, из-за которой поезд сошел с главного пути.
Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг выразил соболезнования в связи с кончиной двух железнодорожников, подчеркнув, что они погибли на рабочем месте. Глава государства призвал быстро выяснить причины инцидента, чтобы обеспечить право граждан на безопасность на транспорте.
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