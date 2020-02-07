В Италии началась всеобщая забастовка железнодорожников

РИМ, 7 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Работники железнодорожного транспорта Работники железнодорожного транспорта Италии начали в полдень (14.00 мск) всеобщую двухчасовую забастовку, которая была объявлена ведущими отраслевыми профсоюзами после аварии высокоскоростного поезда близ города Лоди на севере страны.

Стачка проводится в знак "уважения к человеческой жизни" и солидарности с семьями двух железнодорожников, погибших в результате аварии. Участие в ней принимают представители всех компаний отрасли, работающих как на национальном, так и на местном уровне. Объявляя об этой акции, руководители профсоюзов подчеркнули "исключительную серьезность происшедшего инцидента".

В четверг утром поезд "Красная стрела" (Frecciarossa), следовавший из Милана в Салерно на скорости 290 км в час, сошел с рельсов в окрестностях Лоди. При этом локомотив вылетел далеко за пределы железнодорожных путей, а один вагон перевернулся. В результате аварии погибли два машиниста поезда, пострадал 31 человек. Железнодорожное сообщение на этом участке пути до сих пор приостановлено. Авария близ Лоди стала первым ЧП с человеческими жертвами на высокоскоростной железнодорожной магистрали в Италии.

Прокуратура Лоди открыла дело по факту гибели людей. Национальная компания "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi) начала ведомственное расследование всех обстоятельств, приведших к ЧП. Согласно информации из следственных органов, в качестве основной возможной причины аварии сейчас рассматривается неисправность железнодорожной стрелки, из-за которой поезд сошел с главного пути.