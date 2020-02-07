Эксперт оценил создание подразделений по борьбе с киберпреступлениями

В пятницу пресс-служба МВД сообщила, что в структуре ведомства появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями. Планами по созданию таких подразделений ведомство поделилось в ноябре 2019 года.

"Единственной проблемой этого подразделения будет являться наличие инструментов быстрого реагирования. Должно быть взаимодействие с провайдерами, которые смогут раскрывать ip-адреса и адреса клиентов, которые сидели под этим адресом. Все это надо решать оперативно", - сказал РИА Новости Курочкин.