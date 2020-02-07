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Эксперт оценил создание подразделений по борьбе с киберпреступлениями
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РИА Новости

Эксперт оценил создание подразделений по борьбе с киберпреступлениями

14:12 07.02.2020
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© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia / Glebstock
Хакер за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Оперативность и возможность быстрого реагирования может стать проблемой для созданных в МВД подразделений по борьбе с киберпреступлениями, считает эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности Алексей Курочкин.
В пятницу пресс-служба МВД сообщила, что в структуре ведомства появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями. Планами по созданию таких подразделений ведомство поделилось в ноябре 2019 года.
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"Единственной проблемой этого подразделения будет являться наличие инструментов быстрого реагирования. Должно быть взаимодействие с провайдерами, которые смогут раскрывать ip-адреса и адреса клиентов, которые сидели под этим адресом. Все это надо решать оперативно", - сказал РИА Новости Курочкин.
По данным МВД, в 2019 году в России зарегистрировано почти 300 тысяч киберпреступлений.
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МВД РФРоссияБезопасностьОбщество
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