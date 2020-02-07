В Китае завели дело против женщины, скрывавшей поездку в Ухань

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полиция уезда Нэйцю в китайской провинции Хэбэй возбудили дело против женщины, которая скрывала свою поездку в Ухань, сообщает отдел пропаганды города Синтай.
В пятницу ей диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа. Она близко контактировала с 77 людьми, включая сотрудников больницы.
Фамилия женщины - Лю, ей 64 года. Семнадцатого января она с мужем, дочерью, мужем дочери и внуком вернулась в Нэйцю из Уханя. Тридцать первого у нее обнаружились проблемы с дыханием, и она попала в больницу. Она и ее семья отрицали, что ездили в Ухань, до 6 февраля.
Власти провели меры по изоляции, и закрыли клинику традиционной китайской медицины в Нэйцю, стоматологическую клинику в районе Цяодун и все места, где жила или бывала пациентку.
Днем ранее в китайской восточной провинции Фуцзянь задержали зараженного коронавирусом мужчину, который скрыл свою историю поездок в Ухань, и по возвращению ходил на многочисленные массовые мероприятия. Из-за него в карантин попали около 4 тысяч человек, 7 из них заразились.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.