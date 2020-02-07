Борт с российской делегацией сел в Минеральных Водах вместо Сочи

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 7 фев - РИА Новости. Самолет с российскими журналистами и частью делегации, который не мог вовремя вылететь из Москвы на переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи из-за погодных условий, приземлился в Минеральных Водах из-за сильного дождя и ветра в Сочи.
Через какое-то время после объявления захода на посадку и планируемого приземления в Сочи в течение примерно 25 минут командир корабля сообщил о том, что в связи с дождем и сильным попутным ветром в Сочи самолет будет находиться в "зоне ожидания", пока не наладится погода.
Борт с журналистами и частью делегации до Сочи так и не долетел, а приземлился в Минеральных Водах, потому что погода в Сочи только ухудшилась. pic.twitter.com/4aspBFwgE0— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020
Спустя около часа командир корабля объявил, что погодные условия в Сочи только ухудшились: сильный ветер и дождь, плохая видимость, в связи чем принято решение приземлиться в Минеральных Водах.
В самолете находятся, в частности, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.