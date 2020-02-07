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Борт с российской делегацией сел в Минеральных Водах вместо Сочи
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РИА Новости

Борт с российской делегацией сел в Минеральных Водах вместо Сочи

14:04 07.02.2020 (обновлено: 16:13 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 7 фев - РИА Новости. Самолет с российскими журналистами и частью делегации, который не мог вовремя вылететь из Москвы на переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи из-за погодных условий, приземлился в Минеральных Водах из-за сильного дождя и ветра в Сочи.
Через какое-то время после объявления захода на посадку и планируемого приземления в Сочи в течение примерно 25 минут командир корабля сообщил о том, что в связи с дождем и сильным попутным ветром в Сочи самолет будет находиться в "зоне ожидания", пока не наладится погода.
Спустя около часа командир корабля объявил, что погодные условия в Сочи только ухудшились: сильный ветер и дождь, плохая видимость, в связи чем принято решение приземлиться в Минеральных Водах.
В самолете находятся, в частности, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.
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Михаил БабичАлександр ЛукашенкоМинистерство энергетики РФАлександр НовакМоскваСочиБелоруссияОбщество
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