Борт с российской делегацией сел в Минеральных Водах вместо Сочи

Через какое-то время после объявления захода на посадку и планируемого приземления в Сочи в течение примерно 25 минут командир корабля сообщил о том, что в связи с дождем и сильным попутным ветром в Сочи самолет будет находиться в "зоне ожидания", пока не наладится погода.