В Приморье начали проверку после убийства амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту убийства краснокнижного амурского тигра в Приморье, сообщает региональное УМВД.
Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что в лесу найдены подозрительные следы, было проведено обследование, факт убийства тигра подтвердился.
"В отдел МВД России по Михайловскому району поступило сообщение специалиста-эксперта министерства лесного хозяйства Приморского края о том, что в лесном массиве недалеко от села Отрадное обнаружены следы волочения крупного животного и следы крови", - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли биологические материалы и направили их на экспертизу.
"По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - отмечает полиция.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой в 2021-2022 годах.