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https://ria.ru/20200207/1564398097.html
Песков рассказал, как проходит встреча Путина и Лукашенко в Сочи
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РИА Новости

Песков рассказал, как проходит встреча Путина и Лукашенко в Сочи

14:01 07.02.2020 (обновлено: 15:25 07.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 7 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются в Сочи за завтраком, отсутствие из-за непогоды части делегации РФ не повлияло на переговоры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президенты в Сочи в резиденции вдвоем завтракают, поэтому то, что мы с вами не приехали, не успели прилететь к началу, это, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что все вопросы на повестку дня известны.
"Дальше будем ориентироваться по ситуации", - отметил Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли пресс-конференция глав государств по итогам переговоров, он сказал: "Нет не планировалась. Она не планировалась, но если посчитают необходимым президенты, то там на месте есть ваши коллеги, которые смогут это все осветить", - сказал Песков.
По его словам, решение о том, куда отправится борт дальше, будет принято в ближайшее время.
"Наш план минимум - это заправиться, потому что у нас нет топлива. План "Б" - вылететь или в Сочи, или в Москву. Это мы сейчас и решаем", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, можно ли обойтись на переговорах без главы Минэнерго Алесандра Новака, Песков сказал: "Есть один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах".
Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров планируется "обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства". Лукашенко, анонсируя свою встречу с Путиным, говорил, что "некий момент истины наступил", "мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать".
Встреча Путина и Лукашенко проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся "скандал", о чем поспешил сообщить. В Кремле же, комментируя по просьбе журналистов визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.
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Также Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.
Помимо этого не решен окончательно вопрос об условиях поставки российского газа. "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияПолитика
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