Песков рассказал, как проходит встреча Путина и Лукашенко в Сочи

"Президенты в Сочи в резиденции вдвоем завтракают, поэтому то, что мы с вами не приехали, не успели прилететь к началу, это, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что все вопросы на повестку дня известны.

"Дальше будем ориентироваться по ситуации", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли пресс-конференция глав государств по итогам переговоров, он сказал: "Нет не планировалась. Она не планировалась, но если посчитают необходимым президенты, то там на месте есть ваши коллеги, которые смогут это все осветить", - сказал Песков.

Переговоры Путина и Лукашенко по нефти начались с жалоб Батьки на ... снег.



«И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега - вот тут, пониже, рядом», - попенял он Путину.



«Там еще больше», - намекнул тот, показав на гору. pic.twitter.com/3LYbLFui4q — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020

По его словам, решение о том, куда отправится борт дальше, будет принято в ближайшее время.

"Наш план минимум - это заправиться, потому что у нас нет топлива. План "Б" - вылететь или в Сочи, или в Москву. Это мы сейчас и решаем", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, можно ли обойтись на переговорах без главы Минэнерго Алесандра Новака, Песков сказал: "Есть один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах".

Борт с журналистами и частью делегации до Сочи так и не долетел, а приземлился в Минеральных Водах, потому что погода в Сочи только ухудшилась. pic.twitter.com/4aspBFwgE0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров планируется "обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства". Лукашенко, анонсируя свою встречу с Путиным, говорил, что "некий момент истины наступил", "мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать".

Встреча Путина и Лукашенко проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся "скандал", о чем поспешил сообщить. В Кремле же, комментируя по просьбе журналистов визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.

Также Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.