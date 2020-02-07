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Поклонская обвинила Украину в уничтожении озера на границе с Крымом
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РИА Новости

Поклонская обвинила Украину в уничтожении озера на границе с Крымом

14:00 07.02.2020
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкОтвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
Отвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Отвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Перекрытие Украиной подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу может привести к уничтожению приграничного уникального озера Сиваш, заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.
Озеро Сиваш является западным заливом Азовского моря. На севере граничит с Херсонской областью Украиной, а с юга – с Крымом.
"Уникальное озеро Сиваш всегда было богато водными и рыбными ресурсами. Но из-за того, что с 2014 года перекрыт Северо-крымский канал, проливы, соединяющие Сиваш и Азовское море, заиливаются и пересыхают. Неблагоприятный солевой режим привел к тому, что водной растительности стало больше, а рыба исчезает. Если проливы пересохнут, то Сиваш погибнет", - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат подчеркнула, что действующей власти Украины пора набраться смелости и навести порядок.
"Пора восстановить водоснабжение Крыма и переходить к конструктивному диалогу с Россией. Но, к сожалению, пока они занимаются любой ерундой, но не реальными проблемами", - подчеркнула Поклонская.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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Днепр (город)Азовское мореДнепр (река)Наталья ПоклонскаяГосдума РФКрымОбщество
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