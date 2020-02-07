Поклонская обвинила Украину в уничтожении озера на границе с Крымом

"Уникальное озеро Сиваш всегда было богато водными и рыбными ресурсами. Но из-за того, что с 2014 года перекрыт Северо-крымский канал, проливы, соединяющие Сиваш и Азовское море, заиливаются и пересыхают. Неблагоприятный солевой режим привел к тому, что водной растительности стало больше, а рыба исчезает. Если проливы пересохнут, то Сиваш погибнет", - сказала РИА Новости Поклонская.

"Пора восстановить водоснабжение Крыма и переходить к конструктивному диалогу с Россией. Но, к сожалению, пока они занимаются любой ерундой, но не реальными проблемами", - подчеркнула Поклонская.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.