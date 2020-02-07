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Омбудсмен Чечни назвал провокацией нападение на журналистку и адвоката
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РИА Новости

Омбудсмен Чечни назвал провокацией нападение на журналистку и адвоката

13:59 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал хорошо спланированной провокацией против имиджа и власти республики нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице.
В четверг сайт "Новой газеты" сообщил о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину у входа в гостиницу "Континент" в Грозном. Отмечалось, что нападение якобы совершили неизвестные мужчины и женщины.
"Безусловно, это неприятный инцидент. Уверен, что это провокация, которая направлена в первую очередь на то, чтобы навредить имиджу Чеченской Республики, а также против властей республики", - заявил Нухажиев журналистам.
По его словам, "режиссеры-постановщики, которые не первый раз устраивают подобные спектакли, очень хорошо спланировали все". Нухажиев подчеркнул, "что правоохранительные органы во всем разберутся и накажут виновных".
Омбудсмен отметил, что новость узнал из СМИ, к нему по данному поводу никто не обращался.
Полиция Грозного проводит проверку по факту инцидента в гостинице "Континент", сообщили ранее в пятницу в УМВД по Грозному. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал к незамедлительному расследованию нападения на журналистку (уже после того, как полиция начала соответствующую проверку).
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал избиение Милашиной и Дубровиной в Грозном "своеобразной историей" и отметил, что сотрудники СЖР сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. В Союзе также заявили, что возмущены нападением на журналистку.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Вчера, 11:22
СЖР выяснит обстоятельства инцидента с журналисткой "Новой газеты"
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Нурди НухажиевЕлена МилашинаНовая газетаРИА НовостиГрозныйРоссияПроисшествия
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