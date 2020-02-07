Омбудсмен Чечни назвал провокацией нападение на журналистку и адвоката

ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал хорошо спланированной провокацией против имиджа и власти республики нападение на журналистку Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал хорошо спланированной провокацией против имиджа и власти республики нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице.

В четверг сайт " Новой газеты " сообщил о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину у входа в гостиницу "Континент" в Грозном. Отмечалось, что нападение якобы совершили неизвестные мужчины и женщины.

"Безусловно, это неприятный инцидент. Уверен, что это провокация, которая направлена в первую очередь на то, чтобы навредить имиджу Чеченской Республики, а также против властей республики", - заявил Нухажиев журналистам.

По его словам, "режиссеры-постановщики, которые не первый раз устраивают подобные спектакли, очень хорошо спланировали все". Нухажиев подчеркнул, "что правоохранительные органы во всем разберутся и накажут виновных".

Омбудсмен отметил, что новость узнал из СМИ, к нему по данному поводу никто не обращался.

Полиция Грозного проводит проверку по факту инцидента в гостинице "Континент", сообщили ранее в пятницу в УМВД по Грозному. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал к незамедлительному расследованию нападения на журналистку (уже после того, как полиция начала соответствующую проверку).