В Таиланде министр извинился после инцидента с защитными масками

"Эти фаранги (белые иностранцы) ведут себя так, как будто им все равно! Им все равно, что из-за них люди вокруг рискуют (заразиться)! Таких надо гнать из Таиланда", - кричал Чанвиракун, потряхивая пачкой масок, зажатой в руке, сообщило агентство.