В Таиланде министр извинился после инцидента с защитными масками

БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун в пятницу опубликовал на своем аккаунте в соцсети Facebook извинения за сказанные в этот же день жесткие слова в адрес иностранцев европеоидной наружности, отказавшихся принять из его рук и надеть медицинские маски во время акции по их раздаче на станции бангкокского метро.
"Прошу прощения за то, что я вышел из себя из-за поведения нескольких европейцев", - написал вице-премьер.
Ранее в пятницу новостное агентство Франс Пресc сообщило, что во время акции на станции надземного метро "Сиам", раздавая маски прохожим, вице-премьер вдруг разозлился на нескольких белых иностранцев, отказавшихся принять маски из его рук.
"Эти фаранги (белые иностранцы) ведут себя так, как будто им все равно! Им все равно, что из-за них люди вокруг рискуют (заразиться)! Таких надо гнать из Таиланда", - кричал Чанвиракун, потряхивая пачкой масок, зажатой в руке, сообщило агентство.
Сообщение Франс Пресс вызвало широко обсуждение в тайскоязычных и англоязычных соцсетях Таиланда. Многие пользователи осудили поведение министра, однако среди тайских участников соцсетей Facebook, Twitter и Line оказалось немало и тех, кто с ним полностью согласен.
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