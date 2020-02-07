В Сирию за сутки вернулись около 950 беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 953 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 248 человек (женщин – 75, детей – 126), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 705 человек (женщин – 212, детей – 360)", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
По данным центра, медицинскими специалистами Минобороны РФ за минувшие сутки была оказана медицинская помощь 316 сирийским гражданам (в том числе 86 детям) в Кобани провинции Алеппо, Камышлы провинции Хасеке и Бвайр провинции Хасеке.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2 гектара территории, уничтожили 30 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России