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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T13:47+0300
https://ria.ru/20200207/1564396427.html
В Сирию за сутки вернулись около 950 беженцев из Ливана и Иордании
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись около 950 беженцев из Ливана и Иордании

13:47 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 950 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 953 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 248 человек (женщин – 75, детей – 126), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 705 человек (женщин – 212, детей – 360)", - говорится в сообщении.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
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В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
По данным центра, медицинскими специалистами Минобороны РФ за минувшие сутки была оказана медицинская помощь 316 сирийским гражданам (в том числе 86 детям) в Кобани провинции Алеппо, Камышлы провинции Хасеке и Бвайр провинции Хасеке.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
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Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2 гектара территории, уничтожили 30 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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