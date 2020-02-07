Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Никулинский суд Москвы в пятницу оштрафовал Анастасию Пестрикову, гражданскую жену экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, на 150 тысяч рублей за подделку документов, но платить штраф ей не придется, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мадонна Кочина.
Дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств).
"Суд взыскал с Пестриковой 150 тысяч рублей, но освободил ее от уплаты штрафа, так как срок привлечения по данной статье - два года", - сказала собеседница агентства.
В сентябре 2017 года Пестрикову задержали в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр за своим ребенком, где тот находился с друзьями семьи. Задержание было оформлено в рамках дела о мошенничестве — СК РФ заподозрил ее в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой Лилии Горшковой. В результате Пестрикова провела 48 часов в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве.
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Следствие утверждало, что источником указанных средств является полковник Захарченко. В рамках уголовного дела эти деньги на банковских счетах, открытых на имя Горшковой, ранее были арестованы. Впоследствии адвокат семьи Захарченко Валерия Тунникова сообщила РИА Новости, что дело о мошенничестве против Пестриковой закрыли за отсутствием состава преступления.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5.
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