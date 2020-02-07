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Макрон назвал условие для реализации проекта безопасности Европы
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РИА Новости

Макрон назвал условие для реализации проекта безопасности Европы

13:42 07.02.2020
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© REUTERS / Agencja Gazeta/Adrianna BochenekПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Agencja Gazeta/Adrianna Bochenek
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Проект безопасности в Европе не может быть построен без концепции, направленной на восстановление доверия с РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В первую очередь европейцы должны определить, что является их интересами, и самостоятельно решить, что является нужным для Европы. Также не может быть проекта обороны и безопасности европейских граждан без политического видения, направленного на постепенное восстановление доверия с Россией", - заявил Макрон, выступая с речью по стратегии обороны и ядерного сдерживания в высшем военном учебном заведении Франции École militaire.
Люди держат флаг Франции. Архивное фото
5 февраля, 19:56Сказано в эфире
Политика диалога. Во Франции признали провал курса на изоляцию РоссииВ эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал заявление спецпредставителя президента Франции Жана-Пьера Шевенмана о бесполезности санкций.
"Этот проект (о безопасности в Европе - ред.) я веду с большой требовательностью. Я жду от России, что она будет конструктивным участником нашей общей безопасности", - подчеркнул он.
По словам Макрона, нельзя быть удовлетворенными "обедненным" диалогом с РФ, в то время, как "количество вызовов в области безопасности, которые необходимо обсуждать с Москвой, растет".
Президент Франции не раз высказывал идею о необходимости вести диалог с Россией для обеспечения безопасности в Европе.
В РФ не раз заявляли, что Москва проводила и проводит многовекторную внешнюю политику и открыта для диалога.
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