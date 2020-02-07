Макрон назвал условие для реализации проекта безопасности Европы

"В первую очередь европейцы должны определить, что является их интересами, и самостоятельно решить, что является нужным для Европы. Также не может быть проекта обороны и безопасности европейских граждан без политического видения, направленного на постепенное восстановление доверия с Россией", - заявил Макрон, выступая с речью по стратегии обороны и ядерного сдерживания в высшем военном учебном заведении Франции École militaire.