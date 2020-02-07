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2020-02-07T15:57+0300
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Валерий Гаркалин попал в больницу
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РИА Новости

Валерий Гаркалин попал в больницу

13:41 07.02.2020 (обновлено: 15:57 07.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Валерий Гаркалин. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.

"У Валерия Гаркалина поднялась температура, началась одышка, врачи поставили диагноз "двустороннее воспаление легких", и актер был госпитализирован", — сказал представитель пресс-службы ГИТИС.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он педагог кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественный руководитель мастерской.
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КультураВалерий ГаркалинГИТИСМосква
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