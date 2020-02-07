Валерий Гаркалин попал в больницу

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.
"У Валерия Гаркалина поднялась температура, началась одышка, врачи поставили диагноз "двустороннее воспаление легких", и актер был госпитализирован", — сказал представитель пресс-службы ГИТИС.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он педагог кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественный руководитель мастерской.