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Во Франции оштрафовали Apple за замедление работы старых iPhone
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РИА Новости

Во Франции оштрафовали Apple за замедление работы старых iPhone

13:41 07.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон iPhone 7
Смартфон iPhone 7
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Смартфон iPhone 7. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Франции оштрафовали компанию Apple на 25 миллионов евро за то, что компания не информировала пользователей, что обновление ПО iOS может привести к замедлению работы iPhone 6, SE и 7.
Французские следователи 5 января 2018 года начали расследование в отношении Apple в связи тем, что пользователям не сообщили, что из-за обновлений ПО, выпущенных в 2017 году, их смартфоны могут работать медленнее, особенно iPhone с устаревшими аккумуляторами.
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Из-за отсутствия возможности вернуться к предыдущей версии ПО многим пользователям пришлось менять батарею устройства или купить новый телефон.
"По итогам расследования Генерального управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с экономическими преступлениями и по соглашению с прокурором Парижа, группа Apple согласилась выплатить штраф в 25 миллионов евро в рамках сделки", - сообщается на сайте управления.
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Apple iPhoneApple iOSAppleФранцияВ мире
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