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Культура
2020-02-07T13:36+0300
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В Гонконге отменили крупную международную выставку из-за коронавируса
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РИА Новости

В Гонконге отменили крупную международную выставку из-за коронавируса

13:36 07.02.2020
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© AP Photo / Andy WongЖители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
© AP Photo / Andy Wong
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Одна из крупнейших международных выставок-ярмарок искусства Art Basel не будет проводить свою сессию в Гонконге из-за вспышки коронавируса, говорится в сообщении на сайте организации.
"Мы с сожалением сообщаем, что Art Basel Hong Kong 2020 была отменена из-за тяжелой вспышки и распространения нового коронавируса, которые недавно были объявлены ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении.
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Art Basel, одна их крупнейших международных выставок искусства, проводится три раза в год в Базеле, Майами и Гонконге. В 2019 году выставку в Гонконге посетили 88 тысяч человек, в том числе директора и кураторы 130 международных музеев и культурных организаций. Свои произведения искусства представили 242 галереи из 35 государств и зарубежных территорий.
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