В Гонконге отменили крупную международную выставку из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Одна из крупнейших международных выставок-ярмарок искусства Art Basel не будет проводить свою сессию в Гонконге из-за вспышки коронавируса, говорится в сообщении на сайте организации.
"Мы с сожалением сообщаем, что Art Basel Hong Kong 2020 была отменена из-за тяжелой вспышки и распространения нового коронавируса, которые недавно были объявлены ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении.
Всем посетителям, которые заранее приобрели билеты на выставку, организаторы обещают полностью вернуть потраченные деньги.
Art Basel, одна их крупнейших международных выставок искусства, проводится три раза в год в Базеле, Майами и Гонконге. В 2019 году выставку в Гонконге посетили 88 тысяч человек, в том числе директора и кураторы 130 международных музеев и культурных организаций. Свои произведения искусства представили 242 галереи из 35 государств и зарубежных территорий.
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Следующая выставка Art Basel в Гонконге пройдет 25-27 марта 2021 года.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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