В Гонконге отменили крупную международную выставку из-за коронавируса

"Мы с сожалением сообщаем, что Art Basel Hong Kong 2020 была отменена из-за тяжелой вспышки и распространения нового коронавируса, которые недавно были объявлены ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - говорится в заявлении.

Art Basel, одна их крупнейших международных выставок искусства, проводится три раза в год в Базеле, Майами и Гонконге. В 2019 году выставку в Гонконге посетили 88 тысяч человек, в том числе директора и кураторы 130 международных музеев и культурных организаций. Свои произведения искусства представили 242 галереи из 35 государств и зарубежных территорий.