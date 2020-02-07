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Лукашенко пожаловался на нехватку снега в своей резиденции в Сочи
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РИА Новости

Лукашенко пожаловался на нехватку снега в своей резиденции в Сочи

13:34 07.02.2020 (обновлено: 16:12 07.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время первой в этом году встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи шутя пожаловался, что в его резиденции почти не осталось снега.
Ранее стало известно, что главы двух государств проводят переговоры в Сочи, они планируют обсудить сотрудничество между двумя странами, в том числе интеграционные процессы. Президенты начали беседу тет-а-тет, позже к ним присоединятся делегации.
"И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега. Вот тут, пониже, рядом (в резиденции в Сочи - ред.)", - со смехом сказал Лукашенко, следует из видео, распространенного белорусскими СМИ.
Путин в ответ показал на одну из гор и отметил, что снега "там еще больше".
"Да, я знаю, там и снег идет", - согласился Лукашенко.
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После этого Путин пригласил Лукашенко продолжить общение в помещении, главы государств, смеясь, отправились на переговоры.
Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров планируется "обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства". Лукашенко, анонсируя свою встречу с Путиным, говорил, что "некий момент истины наступил", "мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать".
Встреча Путина и Лукашенко будет проходить на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся "скандал", о чем поспешил сообщить. В Кремле же, комментируя по просьбе журналистов визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.
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Также Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.
Помимо этого не решен окончательно вопрос об условиях поставки российского газа. "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров.
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