Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T13:33+0300
https://ria.ru/20200207/1564395125.html
Силовики около 60 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
https://cdn22.img.ria.ru/images/137466/02/1374660243_0:0:2811:1581_1036x0_80_0_0_3f92766a5b1fd82aa77389bea14b88e6.jpg
РИА Новости

Силовики около 60 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

13:33 07.02.2020
182
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Эдуард Басурин
 Эдуард Басурин
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские силовики почти 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 58 раз нарушили режим прекращения огня. По районам 18 населенных пунктов республики противник выпустил 68 мин, 180 гранат, произвел 80 выстрелов из вооружения БМП", - сказал Басурин.
Депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков
6 февраля, 15:24
В ДНР обвинили Киев в дискриминации Донбасса в вопросе соцпособий
По его словам, в результате обстрелов в Донецке и подконтрольной ДНР Горловке повреждено девять домов.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 69 раз нарушили перемирие в Донбассе.
100023
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская назвала размер своей пенсии
Владимир Пашков
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Снегопад в ДНР
МЧС ДНР ввело режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
Снегопад в ДНР
В ДНР заявили о гибели двух человек из-за боевых действий
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил заказчика поджога Никулинского суда в Москве
Автобус Горловка – Севастополь перевернулся на трассе возле Новоазовска. 6 февраля 2020
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД оценил ситуацию с проверками российских журналистов в странах ЕС
Артист Евгений Петросян
Петросян назвал размер своей пенсии
Пленарное заседание Государственной Думы
В ГД вновь обратили внимание на необходимость аудита дорожной сети
Карина Цуркан
Суд отменил решение об освобождении Цуркан из СИЗО
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
Прокурор Красноярского края Михаил Савчин
Прокурор Красноярского края уходит в отставку, сообщил источник
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния