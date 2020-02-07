Силовики около 60 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские силовики почти 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 58 раз нарушили режим прекращения огня. По районам 18 населенных пунктов республики противник выпустил 68 мин, 180 гранат, произвел 80 выстрелов из вооружения БМП", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов в Донецке и подконтрольной ДНР Горловке повреждено девять домов.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 69 раз нарушили перемирие в Донбассе.