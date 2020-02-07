Силовики около 60 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

"За неделю вооруженные формирования Украины 58 раз нарушили режим прекращения огня. По районам 18 населенных пунктов республики противник выпустил 68 мин, 180 гранат, произвел 80 выстрелов из вооружения БМП", - сказал Басурин.

В ДНР обвинили Киев в дискриминации Донбасса в вопросе соцпособий

В ДНР обвинили Киев в дискриминации Донбасса в вопросе соцпособий

По его словам, в результате обстрелов в Донецке и подконтрольной ДНР Горловке повреждено девять домов.