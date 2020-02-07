Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T13:33+0300
https://ria.ru/20200207/1564395086.html
Проект КоАП не учитывает мнение бизнеса по теме таможни, считает Титов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155540/34/1555403454_0:0:2758:1552_1036x0_80_0_0_c28b81f22b09e321b7f25a317e56d292.jpg
РИА Новости

Проект КоАП не учитывает мнение бизнеса по теме таможни, считает Титов

13:33 07.02.2020
82
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не учитывает пожелания бизнеса с точки зрения регулирования таможенных нарушений, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Он критически отозвался о проектах нового КоАП и Процессуального КоАП (ПрКоАП), который определяет порядок привлечения к административной ответственности.
"Глава 16 КоАП (в новом кодексе она под номером 32), определяющая ответственность за таможенные правонарушения, практически не изменилась. Таким образом, в новом проекте остались все претензии предпринимателей к нынешней редакции – применение конфискации, несоразмерность наказания, необходимость уточнения составов", - заявил Титов.
"Процессуальный КоАП вводит в административный процесс должностных лиц таможенного органа как самостоятельных лиц с равными правами с привлекаемым лицом (сейчас они привлекаются как свидетели без самостоятельных прав)", - продолжил Титов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
6 февраля, 14:15
Мишустин высказался против предлагаемых новым КоАП штрафов
Таким образом, по его словам, судебный процесс рассмотрения дела об административном правонарушении превращается в состязательный. "В Арбитражном процессуальном кодексе состязательность процесса в спорах с государственными органами компенсируется возложением на государственный орган бремени доказывания. В Процессуальном КоАП такой меры не предусмотрено, поэтому предложенная его редакция заведомо ставит предпринимателя в проигрышное положение", - уверен омбудсмен.
Общественный омбудсмен по вопросам таможенного регулирования Виталий Сурвилло указывает, что ни КоАП, ни Процессуальный КоАП не устанавливают четкого порядка разделения правонарушений внутри одной статьи на грубые и не грубые. Это может приводить к тому, что все составы, предусматривающие конфискацию, будут изначально признаваться грубыми, что существенно увеличит административную ответственность и тяжесть процесса.
Здание Минюста РФ
6 февраля, 16:50
В Минюсте ответили на критику в адрес проекта нового КоАП
300001
Обсудить 0
Борис ТитовЭкономика
Рекомендуем
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
Титов призвал пересмотреть размер штрафов для бизнеса в проекте КоАП
На месте ДТП с детьми в Нижнем Новгороде. 7 декабря 2019
Сбившему детей в Нижнем Новгороде сыну генерала продлили арест
Поврежденные здания на окраине сирийского Алеппо
Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
Виктор Половников
Суд перенес рассмотрение жалобы на арест экс-главы МВД Коми
Логотип МТС
Сеть МТС работает в обычном режиме, заявили в компании
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
Сотрудники ГИБДД Москвы задержали женщину, совершившую ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 7 февраля 2020
В Москве пьяная женщина с ребенком и без прав устроила два ДТП
Отвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
Поклонская обвинила Украину в уничтожении озера на границе с Крымом
Статуя Фемиды в суде
Членов движения "Черный блок" будут судить за экстремизм
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед подготовит обращение о недопустимости реабилитации нацизма
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Набиуллина назвала дальнейшее снижение ключевой ставки вероятным
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил заказчика поджога Никулинского суда в Москве
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Сын замглавы Генштаба Арсланова рассказал об арестованном имуществе
Актер Игорь Ливанов
Игорь Ливанов подтвердил, что его не пустили на гастроли на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния