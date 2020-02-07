Проект КоАП не учитывает мнение бизнеса по теме таможни, считает Титов

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не учитывает пожелания бизнеса с точки зрения регулирования таможенных нарушений, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не учитывает пожелания бизнеса с точки зрения регулирования таможенных нарушений, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов

Он критически отозвался о проектах нового КоАП и Процессуального КоАП (ПрКоАП), который определяет порядок привлечения к административной ответственности.

"Глава 16 КоАП (в новом кодексе она под номером 32), определяющая ответственность за таможенные правонарушения, практически не изменилась. Таким образом, в новом проекте остались все претензии предпринимателей к нынешней редакции – применение конфискации, несоразмерность наказания, необходимость уточнения составов", - заявил Титов.

"Процессуальный КоАП вводит в административный процесс должностных лиц таможенного органа как самостоятельных лиц с равными правами с привлекаемым лицом (сейчас они привлекаются как свидетели без самостоятельных прав)", - продолжил Титов.

Таким образом, по его словам, судебный процесс рассмотрения дела об административном правонарушении превращается в состязательный. "В Арбитражном процессуальном кодексе состязательность процесса в спорах с государственными органами компенсируется возложением на государственный орган бремени доказывания. В Процессуальном КоАП такой меры не предусмотрено, поэтому предложенная его редакция заведомо ставит предпринимателя в проигрышное положение", - уверен омбудсмен.