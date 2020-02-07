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Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега
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РИА Новости

Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега

13:32 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
В пятницу в социальных сетях и местных СМИ распространили видеоролик, на котором пожилой мужчина направляет пистолет и стреляет в сторону рабочего, скидывающего снег с крыши двухэтажного деревянного дома.
"Предупредительный делаю в воздух. Следующий будет в тебя!", - заявляет пенсионер, призывая снимающую на видео его женщину остановить очистку крыши.
Главврач стоматологической поликлиники №1 в интервью сайту РИА Томск рассказал, что при сбросе снега с крыши медучреждения его часть попадала на территорию соседнего частного дома, хозяин которого оказался очень этим недоволен и пытался остановить рабочих.
"В дежурную часть ОМВД России по Советскому району Томска около 10.30 (06.30 мск) поступило сообщение о конфликте на улице Гагарина областного центра. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщило УМВД на своем сайте.
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