Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега

НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.

В пятницу в социальных сетях и местных СМИ распространили видеоролик, на котором пожилой мужчина направляет пистолет и стреляет в сторону рабочего, скидывающего снег с крыши двухэтажного деревянного дома.

"Предупредительный делаю в воздух. Следующий будет в тебя!", - заявляет пенсионер, призывая снимающую на видео его женщину остановить очистку крыши.

Главврач стоматологической поликлиники №1 в интервью сайту РИА Томск рассказал, что при сбросе снега с крыши медучреждения его часть попадала на территорию соседнего частного дома, хозяин которого оказался очень этим недоволен и пытался остановить рабочих.