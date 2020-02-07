ЦИК распределит цифровые участки с помощью "мобильного избирателя"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ЦИК России анализирует данные системы "мобильный избиратель" на прошлых выборах, сотрудники аппарата выделяют места наибольшей внутренней миграции, на основании этих данных и будет утверждаться распределение цифровых участков по регионам в единый день голосования 13 сентября, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках могут продлить в России на 2020 год, следует из электронной базы данных ГД.
Как пояснила Памфилова, законопроект предусматривает продление эксперимента по созданию цифровых участков, "положительно зарекомендовавших себя на выборах в единый день голосования в 2019 году".
"Предполагается, что избиратели, находящиеся за пределами территории избирательного округа смогут проголосовать на своих выборах в органы государственной власти, а их голос будет учтен по месту жительства. То есть, если вы живете в Костроме, но будете в день голосования в Приморском крае, то сможете проголосовать на выборах губернатора и законодательного собрания", - сказала она.
Председатель ЦИК отметила, что всего планируется образовать около 1000 цифровых избирательных участков по всей стране, ранее такой возможности не было.
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"Относительно расположения цифровых избирательных участков: сейчас ЦИК анализирует данные использования системы "мобильный избиратель" на прошлых выборах, сотрудники аппарата выделяют места наибольшей внутренней миграции, на основании этих данных и будет утверждаться распределение цифровых участков по регионам", - пояснила Памфилова.
"Но точно тысяча цифровых избирательных участков в единый день голосования в этом году будет распределена по всей стране, чтобы обеспечить максимальное удобство для реализации гражданам своего избирательного права", - добавила она.
Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября прошлого года. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц и в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.