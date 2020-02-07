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Замминистра культуры Удмуртии предстанет перед судом за взятку
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РИА Новости

Замминистра культуры Удмуртии предстанет перед судом за взятку

13:26 07.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
УФА, 7 фев – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о взяточничестве против заместителя министра культуры Удмуртии, который требовал у бизнесмена "откат" за поставку товаров в дом культуры, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"Заместитель министра культуры Удмуртии за способствование исполнению и пролонгации договора поставки между индивидуальным предпринимателем и одним из учреждений культуры, подведомственных минкультуры, потребовал от коммерсанта взятку в виде определенного процента от суммы договора, так называемый откат, в размере 280 тысяч рублей", - сообщает удмуртский следком.
По данным ведомства, 17 сентября 2019 года чиновник через посредника получил первую часть взятки - 140 тысяч рублей, а 1 ноября при получении второй части взятки был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "получение взятки в крупном размере".
"В рамках расследования уголовного дела допрошено руководство минкультуры, бывшие подчиненные обвиняемого, наложен арест на его имущество, проведены обыски по месту его жительства и работы. С учетом собранной доказательственной базы прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, которое в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения, по существу", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФФСБ РФУдмуртияРоссияПроисшествия
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